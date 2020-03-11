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SAÜ’de, ‘Safahatta Dertler ve Çareleri’ adlı konferans düzenlendi

SAKARYA HABERLERİ  | 11.03.2020 17:33 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından ‘Safahatta Dertler ve Çareleri’ adlı bir konferans düzenlendi.SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa Prof.

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından ‘Safahatta Dertler ve Çareleri’ adlı bir konferans düzenlendi.
SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa Prof. Dr. Mecit Eş konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Eş, İstiklal Marşı’nın 12 Mart’ta kabul edildiğini hatırlatarak, konuşmasında Mehmet Akif’i anacağını ve onun fikirlerinden bahsedeceğini söyledi.
Safahat’ı okumaya başlayınca Akif’in dertli bir adam olduğunu öğrendiğini söyleyen Prof. Dr. Eş, “Bu dertli adam portresini, okudukça netleştirdim. Dertli adamın dertlerini tespit etmek için tekrar okudum ve kendimce tespit ettim. Mehmet Akif Ersoy, dertlerinin yanında çarelerini de söylemiş. Akif hem fikir hem de aksiyon adamıydı” dedi.
Mehmet Akif’in hayat hikayesi, aile yapısı ve eğitim hayatından bahsederek konuşmasına devam eden Eş, “Mehmet Akif ulema sınıfından değil ama ilim sahibi, ilmiyle de amil bir insandır. Onun asıl derdi Müslümanların ne olacağı ile ilgiliydi. Mehmet Akif, Müslümanlığın halini yediye ayırarak özetliyor: Tefrika (parça bölük olma hali), cehalet, ahlaki çöküntü, fakirlik, tembellik, yanlış tevekkül anlayışı ve ye’s (ümitsizlik). Aslında ilk kitabın ismi Safahat’tır. Fakat sonrasında eserin geneline Safahat dendi” diye konuştu.

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