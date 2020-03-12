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SAÜ’de, Savunma Sanayindeki son gelişmeler konuşuldu

SAKARYA HABERLERİ  | 12.03.2020 12:42 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından ‘Savunma Sanayisinde Gençler için Uçak ve Motor Tarafındaki Son Gelişmeler’ konulu konferans düzenlendi.SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa TUSAŞ TEI Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Kurulu Üyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof.

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından ‘Savunma Sanayisinde Gençler için Uçak ve Motor Tarafındaki Son Gelişmeler’ konulu konferans düzenlendi.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa TUSAŞ TEI Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Kurulu Üyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Saim Dinç konuşmacı olarak katıldı. Türkiye’de savunma sanayisinde teknoloji ve ürün üretmeye, ihtiyaçları karşılamaya ve ihracat yapmaya yönelik çok önemli gelişmeler olduğuna değinen Prof. Dr. Osman Saim Dinç, savunma sanayisinde ne tür projeler yapıldığından, savunma sanayine bağlı şirketlerden, özel veya kamudaki şirketlerden ve savunma sanayisinin amacından bahsetti. Prof. Dr. Dinç “Savunma sanayisi, modern, özgün projeler ile ilgili program ve ürünleri geliştirmeyi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin elindeki silah alt yapısının modernizasyonunu sağlamayı amaçlar. Bu çerçevede sanayinin, teknolojinin geliştirilmesi ve yönlendirilmesi konusunda önemli görevi var. 2018 verilerine göre savunma sanayi alanında dünyada 1.8 trilyon dolar para harcandı. 650 milyar dolar ile ABD, 250 milyar dolar ile Çin, 68 milyar dolar ile Arabistan, 66 milyar dolar ile Hindistan bu alanda büyük yatırımlar yaptı. Türkiye 19 milyar dolar ile oldukça geride, fakat çalışmalarımız sürüyor, yükselmeye devam ediyoruz. Türkiye savunma sanayisi şirketleri 2018’de toplam 8 milyar dolar ciro ve 2 milyar dolar ihracat yaparken, bu şirketlerin 2019’da ise toplam 9 milyar dolar ciro ve 2,75 milyar dolar ihracat yapması belirlendi. 2023 yılında ise 27 Milyar dolar ciro ve 10 milyar dolar ihracat hedefliyoruz” dedi.
Savunma sanayisi alanında üretilen milli ürünlerden de örnekler veren Dinç, gençleri bu alanda nelerin beklediğinden bahsetti. Dinç, “Önce teknoloji geliştirirsiniz, sonra prototipler yapar, test edersiniz. Testlerden geçen ürünü de ticari hale getirip satarsınız. Bundan 5 yıl önce yerlilik oranı yüzde 20’lerde iken, bugün yerlilik oranı yüzde 65’e ulaştı. Hedefimiz yüzde 95’e ulaşmak” diye konuştu.

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