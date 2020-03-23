SAÜ’de uzaktan eğitim dersleri başladı

Sakarya Üniversitesinde korona virüs nedeniyle askıya alınan örgün öğretim, bugün SABİS üzerinden sanal sınıf ortamında uzaktan eğitim şeklinde yürütülmeye başlandı.

İlan edilen programda yürütülen canlı yayın dersine katılamayan veya katıldığı bir dersi daha sonra tekrar izlemek isteyen öğrenciler, aynı sanal sınıf linkini tıklayarak arşivden izleyebilecek. Ancak öğrencilere, sistemin yükünün dengelenebilmesi ve canlı yayın hizmetinin kesintiye uğratılmaması için arşivden ders izlemelerini akşam saat 19:00 sonrasında yapmaları önerisinde bulunuldu.

