YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. SAÜ’de uzaktan eğitim dersleri başladı

SAÜ’de uzaktan eğitim dersleri başladı

SAKARYA HABERLERİ  | 23.03.2020 10:50 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesinde korona virüs nedeniyle askıya alınan örgün öğretim, bugün SABİS üzerinden sanal sınıf ortamında uzaktan eğitim şeklinde yürütülmeye başlandı.İlan edilen programda yürütülen canlı yayın dersine katılamayan veya katıldığı bir dersi daha sonra tekrar izlemek isteyen öğrenciler, aynı sanal sınıf linkini tıklayarak arşivden izleyebilecek.

Sakarya Üniversitesinde korona virüs nedeniyle askıya alınan örgün öğretim, bugün SABİS üzerinden sanal sınıf ortamında uzaktan eğitim şeklinde yürütülmeye başlandı.
İlan edilen programda yürütülen canlı yayın dersine katılamayan veya katıldığı bir dersi daha sonra tekrar izlemek isteyen öğrenciler, aynı sanal sınıf linkini tıklayarak arşivden izleyebilecek. Ancak öğrencilere, sistemin yükünün dengelenebilmesi ve canlı yayın hizmetinin kesintiye uğratılmaması için arşivden ders izlemelerini akşam saat 19:00 sonrasında yapmaları önerisinde bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Valiliğinden anlamlı mesaj

Eskişehir Valiliğinden anlamlı mesaj

Yasağa uyanların yardımına ekipler koştu

Yasağa uyanların yardımına ekipler koştu

Salihli’de marketlere fiyat denetimi

Salihli’de marketlere fiyat denetimi

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Dr. Kara: "Panik yapmayın önleminizi alın"

Dr. Kara: "Panik yapmayın önleminizi alın"

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Sakarya Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:50
Öğle
13:10
İkindi
16:37
Akşam
19:20
Yatsı
20:40

Sakarya Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Gonca Eczanesi
Adapazari
Kent Eczanesi
Yenikent
Şentürk Eczanesi
Adapazari
Serhat Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Eda Eczanesi
Erenler
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere çarptı: 3 yaralı

105 yaşında ilk doğum gününü kutladı

105 yaşında ilk doğum gününü kutladı

Sakarya’da Kamyon İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü 2 Yaralı

Sakarya’da Kamyon İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü 2 Yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.