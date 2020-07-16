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SAÜ’den Akreditasyon başarısı

SAKARYA HABERLERİ  | 16.07.2020 17:10 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayımlanan üniversitelerin izleme ve değerlendirme raporuna göre akredite lisans programı sayısının en yüksek olduğu üniversite oldu.YÖK, Türkiye’deki 172 üniversiteyi 5 ana gösterge ve 45 alt gösterge doğrultusunda incelediği “2019 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu”nu açıkladı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayımlanan üniversitelerin izleme ve değerlendirme raporuna göre akredite lisans programı sayısının en yüksek olduğu üniversite oldu.
YÖK, Türkiye’deki 172 üniversiteyi 5 ana gösterge ve 45 alt gösterge doğrultusunda incelediği “2019 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu”nu açıkladı. Türkiye’de en çok programı akredite edilen üniversite ünvanına sahip olan Sakarya Üniversitesi, bu başarısını YÖK’ün “2019 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu”nda da tescillemiş oldu.
Sakarya Üniversitesi rapora göre “Akredite Lisans Programı Sayısının En Yüksek Olduğu Üniversiteler” sıralamasında 34 programla birinci sırada yer alırken, SAÜ’yü İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi takip etti.
Kurduğu evrensel modelle dünyadaki değişime açık ve kendini sürekli geliştiren öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan Sakarya Üniversitesi, dünya standartlarında eğitim verildiğinin belgesi niteliğinde olan akreditasyona verdiği önem doğrultusunda Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin tüm bölümleri ile Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin bazı bölümlerinin akreditasyonunu tamamladı.

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