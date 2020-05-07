SAÜ’den öğrencilere online psikolojik destek

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mediko Sosyal Sağlık Merkezi tarafından pandemi sürecinde öğrencilere tele-psikolojik destek veriliyor.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi sürecinde SAÜ’lü öğrencilerin ders başarısını sağlamak, sınav kaygısını gidermek, stres yönetimini ve stres ile baş etme becerilerinin güçlendirilmesini sağlamaya yönelik olarak, teknolojik iletişim kanalları üzerinden çevrimiçi psikolojik destek uygulaması başlatıldı. Uygulamayla zor zamanlarında profesyonel destek alabilecekleri uzmanlara ulaşabilecek olan öğrenciler, bu sayede salgın sürecinde yaşadıkları zorlukları aşabilme olanağına sahip olacak.

SAÜ Mediko Sosyal Sağlık Merkezi bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezinde dört psikoloğun görev yaptığını belirten Başhekim Dr. Doğan Erdoğdu, bu psikologların tele-psikolojik desteğe devam ettiğini söyledi. Dr. Erdoğdu, “Ülkemizin bu zor zamanında, okullarından, arkadaşlarından ve derslerinden fiziksel olarak uzakta kalan öğrencilerimizin manevi olarak yanında olduğumuzu gösterebilmek, onlara destek olabilmek, süreci de daha başarılı yönetebilmelerine yardımcı olabilmek adına psiko-sosyal destek programımızı uygulamaya koymuş bulunmaktayız. Yurdumuzun neresinde olursa olsun, tele-psikoloji sayesinde öğrencilerimize destek vermeye devam ediyoruz. Bunu yaparken de öğrencilerimizden tek beklentimiz, internet bağlantısı ve kamera, mikrofon ve hoparlörü olan bir bilgisayar ya da cep telefonudur. Bu amaçla, bütün öğrencilerimizi e-posta yoluyla bilgilendirdik. Kendileri psikologlarımızla e-posta aracılığıyla temasa geçerek randevularını oluşturabiliyorlar” dedi.

Randevu için http://sks.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/91563/onemli-duyuru adresinden bilgi alınabilecek.

