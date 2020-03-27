SAÜEAH’da ‘Hasta Bilgilendirme Servisi’ ve ‘COVID Psikososyal Destek Hattı’ kuruldu

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SAÜEAH) korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, hasta yakınlarının gereksiz yere hastaneye gelmemesi için ‘Hasta Bilgilendirme Servisi’ ve evde kalan vatandaşlar için ‘COVID Psikososyal Destek Hattı’ kuruldu.

SAÜEAH Başhekimliğinin talimatıyla Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan yeni uygulama ile hastanede tedavi gören hastaların durumlarıyla ilgili hasta yakınları telefonla bilgilendirilmeye başlandı. Hasta Bilgilendirme Servisinde görevli personel tarafından hastaların yakınları aranarak durumlarıyla ilgili bilgi verilirken, herhangi bir durumda hastayla ilgili bir ihtiyaç olduğunda bilgilendirme yapılacağı belirtilerek bunun dışında hastaneye gelmelerine gerek olmadığı belirtiliyor. Hastaların sağlık durumları hakkında detaylı bilgileri paylaşan personel, korona virüs nedeniyle hastanelerde gereksiz kalabalıkların oluşmaması için hasta yakınlarına ‘Evde kalın’ çağrısı yapıyor. Bilgilendirme sistemi hasta yakınları tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da korona virüse karşı evde kalan vatandaşlar için ‘COVID Psikososyal Destek Hattı’ hizmete açıldı. Koronavirüs salgınıyla ile mücadele kapsamında vatandaşlara psikososyal destek vermeye başlayan ekip hafta içi saat 08.30 ile 17.00 saatlerinde hizmet veriyor. Psikososyal Destek Hattına 0 264 251 3427 no’lu telefondan ulaşılabilirken, korona virüse karşı İl Sağlık Müdürlüğü’nün web sitesi ve sosyal medya hesaplarından vatandaşlara önemli bilgiler veriliyor.

