YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. SAÜEAH’da ‘Hasta Bilgilendirme Servisi’ ve ‘COVID Psikososyal Destek Hattı’ kuruldu

SAÜEAH’da ‘Hasta Bilgilendirme Servisi’ ve ‘COVID Psikososyal Destek Hattı’ kuruldu

SAKARYA HABERLERİ  | 27.03.2020 17:44 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SAÜEAH) korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, hasta yakınlarının gereksiz yere hastaneye gelmemesi için ‘Hasta Bilgilendirme Servisi’ ve evde kalan vatandaşlar için ‘COVID Psikososyal Destek Hattı’ kuruldu.SAÜEAH Başhekimliğinin talimatıyla Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan yeni uygulama ile hastanede tedavi gören hastaların durumlarıyla ilgili hasta yakınları telefonla bilgilendirilmeye başlandı.

SAÜEAH’da ‘Hasta Bilgilendirme Servisi’ ve ‘COVID Psikososyal Destek Hattı’ kuruldu

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SAÜEAH) korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, hasta yakınlarının gereksiz yere hastaneye gelmemesi için ‘Hasta Bilgilendirme Servisi’ ve evde kalan vatandaşlar için ‘COVID Psikososyal Destek Hattı’ kuruldu.
SAÜEAH Başhekimliğinin talimatıyla Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan yeni uygulama ile hastanede tedavi gören hastaların durumlarıyla ilgili hasta yakınları telefonla bilgilendirilmeye başlandı. Hasta Bilgilendirme Servisinde görevli personel tarafından hastaların yakınları aranarak durumlarıyla ilgili bilgi verilirken, herhangi bir durumda hastayla ilgili bir ihtiyaç olduğunda bilgilendirme yapılacağı belirtilerek bunun dışında hastaneye gelmelerine gerek olmadığı belirtiliyor. Hastaların sağlık durumları hakkında detaylı bilgileri paylaşan personel, korona virüs nedeniyle hastanelerde gereksiz kalabalıkların oluşmaması için hasta yakınlarına ‘Evde kalın’ çağrısı yapıyor. Bilgilendirme sistemi hasta yakınları tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.
Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da korona virüse karşı evde kalan vatandaşlar için ‘COVID Psikososyal Destek Hattı’ hizmete açıldı. Koronavirüs salgınıyla ile mücadele kapsamında vatandaşlara psikososyal destek vermeye başlayan ekip hafta içi saat 08.30 ile 17.00 saatlerinde hizmet veriyor. Psikososyal Destek Hattına 0 264 251 3427 no’lu telefondan ulaşılabilirken, korona virüse karşı İl Sağlık Müdürlüğü’nün web sitesi ve sosyal medya hesaplarından vatandaşlara önemli bilgiler veriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler, sağlıkçılar için maske üretiyor

Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler, sağlıkçılar için maske üretiyor

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

AK Partili Yavuz; “Türk arıcılarından derhal özür dilenmelidir”

AK Partili Yavuz; “Türk arıcılarından derhal özür dilenmelidir”

Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

Hastane fareleri yakayı ele verdi

Hastane fareleri yakayı ele verdi

Sakarya Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:17
Sabah
06:43
Öğle
13:09
İkindi
16:39
Akşam
19:24
Yatsı
20:45

Sakarya Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Darüşşifa Eczanesi
Adapazari
Demet Eczanesi
Yenikent
Karaağaç Eczanesi
Adapazari
Yeni Eczane
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Hayat Eczanesi
Ferizli
Alıfuatpaşa Eczanesi
Geyve
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Altınküre okulları canlı yayın derslerine başladı

Altınküre okulları canlı yayın derslerine başladı

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Kontrolden çıkan araç yağmur kanalına düştü: 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç yağmur kanalına düştü: 2 yaralı

105 yaşında ilk doğum gününü kutladı

105 yaşında ilk doğum gününü kutladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.