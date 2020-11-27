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SAÜ’lü akademisyenlerden büyük başarı

SAKARYA HABERLERİ  | 27.11.2020 16:21 | Son Güncelleme

ABD’nin Stanford Üniversitesinin standart atıf göstergeleri temelinde oluşturduğu sıralamada, Sakarya Üniversitesinden 5 akademisyen yer aldı.Stanford Üniversitesi’nden Dr.

SAÜ’lü akademisyenlerden büyük başarı

ABD’nin Stanford Üniversitesinin standart atıf göstergeleri temelinde oluşturduğu sıralamada, Sakarya Üniversitesinden 5 akademisyen yer aldı.
Stanford Üniversitesi’nden Dr. John PA Ioannidis, K. W. Boyack ve J. Baas’ın ‘PLOS Biology’ dergisinde yayımlanan ‘Standartlaştırılmış Atıf Göstergelerinin Bilim Genelinde Güncellenmiş Yazar Veritabanları’ konulu makalede dünyanın en iyi bilim insanlarının sıralandığı listeye yer verildi. Listede ilk yüzde 2’lik dilimde SAÜ’lü 5 akademisyen yer aldı. Dünyadan 159 bin 684 bilim insanının belirlendiği araştırmada listede Türkiye’den 614 bilim insanına da yer verildi.
Listede SAÜ Mühendislik Fakültesinden Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Şen, Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kenan Genel ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Ayhan Şengil ile SAÜ Fen Edebiyat Fakültesinden Kimya Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Recep Ali Kumbasar ve Prof. Dr. Mahmut Özacar yer aldı.

SAÜ’lü akademisyenlerden büyük başarı

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