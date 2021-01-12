SAÜ’nün geliştirdiği UZEP 196 üniversitenin temsilcilerine tanıtıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından geliştirilen, Uzaktan Eğitim Platformu’nun (UZEP) yaygınlaştırılması amacıyla 196 üniversitenin temsilcileri ile çevrimiçi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlk etapta UZEP’i 15 farklı üniversitenin hizmetine açarak bu üniversitelerin kendine özgü eğitim süreçlerini uzaktan yürütmesine destek olan Sakarya Üniversitesi, bu hizmeti yaygınlaştırabilmek amacıyla üniversite temsilcileri ile çevrimiçi bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. SAÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Müdürü Prof. Dr. Ahmet Özmen de çevrimiçi bilgilendirme toplantısına katılan üniversite temsilcilerine UZEP’i tanıttı. UZEP’in içerisinde bulunan modüller hakkında bilgilendirme yapan Prof. Dr. Özmen, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS), Sanal Sınıf Modülü, Çevrimiçi Sınav Modülü, Ödev Modülü, Doküman Paylaşım Modülü, Duyuru Modülü, Raporlama Modülü ve Anket Modülü hakkında üniversite temsilcilerine bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, toplantıda yaptığı konuşmasında, “Tüm üniversitelerimiz uzaktan eğitim hizmetini kesintisiz bir şekilde vermek için farklı düzeylerde çaba sarf ediyorlar. Yükseköğretim alanı başarılı bir şekilde ilerliyor. SAÜ’nün Uzaktan Eğitim Platformu’nu sizlere takdim etmek ve hizmeti yaygınlaştırmak için sizleri bilgilendiriyoruz. Salgından sonra örgün eğitime geçsek bile değişik modüller ile uzaktan eğitimin olanaklarını öğrencelerimize sunacağız. Tüm bu gelişmeler salgını bir fırsata dönüştürme çabası olarak görülebilir. Eğitim kalitesini iyileştirme adına bu konuda destek verme çabası içerisindeyiz. Bundan sonra yapılacak olan şey, hizmetlerimizi daha güzelleştirmek, derinleştirmek ve standardizasyonu sağlamak olacaktır” dedi.

