Savaş en çok çocukları etkiledi

UNICEF’in rakamlarına göre Suriye’de Çatışmaların başladığı günden bugüne, 5,5 milyon Suriyeli çocuk yaşananlardan etkilenirken, 10 binden fazlası hayatını kaybetti, yaklaşık 8 bin çocuğun ise yakınları olmadan sınırı geçerek çevre ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Ülkesini terk eden Suriyelilerin en çok geldiği kentlerden biri de Adana oldu. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlanırken, Suriye’den kaçak yollardan Adana’ya ailesiyle birlikte gelirken yakalanan bir çocuk görenleri duygulandırdı.



