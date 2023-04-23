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Savaş en çok çocukları etkiledi

23.04.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlandığı bugünde Suriye’de süren savaştan 5.5 milyon çocuğun etkilendiği belirtilirken, Suriye’den kaçıp Adana’ya gelen bir çocuk görenleri duygulandırdı.

Savaş en çok çocukları etkiledi

UNICEF’in rakamlarına göre Suriye’de Çatışmaların başladığı günden bugüne, 5,5 milyon Suriyeli çocuk yaşananlardan etkilenirken, 10 binden fazlası hayatını kaybetti, yaklaşık 8 bin çocuğun ise yakınları olmadan sınırı geçerek çevre ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Ülkesini terk eden Suriyelilerin en çok geldiği kentlerden biri de Adana oldu. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlanırken, Suriye’den kaçak yollardan Adana’ya ailesiyle birlikte gelirken yakalanan bir çocuk görenleri duygulandırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

İmsak
04:21
Sabah
05:48
Öğle
12:42
İkindi
16:25
Akşam
19:27
Yatsı
20:48

Adana Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Pazar

Aktaş eczanesi
Ceyhan
Mahinur eczanesi
Saricam
Kozan sağlik eczanesi
Saricam
Özkan eczanesi
Imamoglu
Mihrap eczanesi
Tufanbeyli
Nur stad eczanesi
Seyhan
Yağmur eczanesi
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