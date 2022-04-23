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Savaş mağduru çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı

23.04.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savaş mağduru çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı

KIRKLARELİ (AA) - Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası tahliye edilerek Kırklareli'ndeki öğrenci yurtlarında misafir edilen Kırım Tatar Türkü ailelerin çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı etkinliklerle kutladı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünce, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında bulunan 120 çocuk için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çocuklar ilk olarak "23 Nisan" yazılı pastayı kesti. Ardından çocuklar yüz boyama, çuval yarışı, kaşıkta yumurta taşıma, halat çekme yarışmalarında doyasıya eğlendi.

İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci, etkinlik sonrası yaptığı konuşmada, tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı.

Savaş mağduru Kırım Tatar Türklerinin Türkiye'de en iyi şekilde misafir edildiğini ifade eden Temelci, çocuklara moral vermek amacıyla etkinlikler düzenlediklerini, çocukların etkinliklerle çok mutlu olduklarını belirtti.

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