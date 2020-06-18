Savaş mağduru küçük Halid'in tedavisi Kayseri'de başladı

KAYSERİ (AA) - Suriye'de iç savaştan kaçarak sığındıkları çadır kentte, yaklaşık 1,5 yıl önce soba patlaması sonucu vücudunun büyük bölümü yanan 6 yaşındaki Halid Hamo'nun, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesindeki tedavisi başladı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, vücudunun büyük bir kısmı yanan Halid Hamo, Türk Kızılayın girişimleri ile ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesine getirildi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ve ekibi tarafından, başarılı geçen cerrahi bir operasyonun ardından serviste tedavisine devam edilen Halid'i, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kemaloğlu, ziyarette, gerçekleştirilen cerrahi operasyonun başarılı sonuçlandığını aktardı.

Dün itibarıyla Halid'in operasyonunu yaptıklarını belirten Kemaloğlu, "Her iki eli ve yüzüne müdahalelerde bulunduk. Amacımız, Halid’in gelecek için biraz daha umutlu olmasını sağlamak. Umarım bunu da başarabiliriz. Halid'in şu an da durumu gayet iyi. Yaklaşık 5 gün daha hastanemizde misafir etmeyi planlıyoruz. Sonraki süreç de ise Kayseri'de misafirhanede ağırlamaya devam ederek, tedavisini takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.