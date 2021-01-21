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Savaş simülasyonu ile stres atıyorlar

21.01.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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Antalya’da farklı iş sektörlerinden adrenalin tutkunu gençler, airsoft savaş simülasyonu oyunu ile stres atıyor.Antalya’da hayata geçirilen strateji ve aksiyon sporunda oyuncular gün boyu stres atıyor.

Antalya’da farklı iş sektörlerinden adrenalin tutkunu gençler, airsoft savaş simülasyonu oyunu ile stres atıyor.
Antalya’da hayata geçirilen strateji ve aksiyon sporunda oyuncular gün boyu stres atıyor. Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi’ndeki ormanlık alanda buluşarak kamuflaj giyip bot bağlayan, özel airsoft silahlarını alarak dağlara ağaçlar arasında kamufle olan airsoft tutkunları, saatlerce süren savaş simülasyonu yapıyor. İki takıma ayrılan oyuncular oyun alanında belirlenen senaryo üzerinden heyecan ve adrenalini yaşamaya başlıyor. Oyuncuların en çok tercih ettiği senaryoların başında ise Death Mach (Ölüm maçı) , koruma altındaki bir kişinin rakip takım oyuncularından korunarak güvenli alana götürülmesi senaryosu üzerine kurulu olan VIP Koruma ve bir grup tarafından rehin alınan kişinin kurtarılması üzerine dayalı olan rehine kurtarma operasyonu geliyor.
Airsoftu Antalyalılarla buluşturan Emre Pektaş ve Ercan Kacak, Türkiye’de Airsoft’un yeni yeni yayılmaya başladığını ve yakın zamanda daha büyük ilgi göreceğine inandıklarını söyledi. Airsoft silahlarının 6 milimetrelik plastik toplar attığını belirten Emre Pektaş, “Gerçek silahlara benzeyen bu oyuncakların attıkları şeyler her ne kadar plastik toplar olsa da, bu topların silahın namlusundan çıkış hızları saniyede 120 metreden daha fazla hıza rahatlıkla ulaşabiliyor” dedi.

Tam teçhizatlı mücadele
Airsoft’a vatandaşların yanı sıra birçok askeri birliğin bu oyuncakları satın alarak askerlere eğitim verdiğini vurgulayan Ercan Kacak ise, “Dünyanın birçok ülkesinde özel kuvvetler bu oyuncaklarla eğitim alıyor, zaten bu sporun çıkma nedeni bu. Paintball’a oldukça benzeyen bu sporun en büyük farkı, orjinali ile aynı ağırlığa ve yapıya sahip replika silahlarla oynanması ve oyun sırasında oyuncuların miğfer, hücum yeleği, eldiven, kamuflaj ile tam olarak askeri teçhizatlı olmaları. Oyuncular iki takım halinde belirli senaryolar üzerinden iş hayatının ve şehrin stres dolu yaşantısından uzaklaşarak heyecan ve adrenalin dolu vakit geçiriyorlar” ifadelerini kullandı.

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