Savaşçı dizisi nerede çekiliyor? Savaşçı dizisi konusu, oyuncuları ve karakterleri

Savaşçı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Fox'un sevilen dizisi Savaşçı'nın kadrosunda bu sezon Sarp Levendoğlu, Murat Serezli,
Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik gibi isimler yer alıyor. Peki, Savaşçı dizisi nerede çekiliyor? İşte, Savaşçı dizisi hakkında detaylar...
SAVAŞÇI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Savaşçı dizisinin çoğu sahnesi için geniş dağlık alanlara ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle, Konya ve Ankara illerine set kurularak çekimler gerçekleştiriliyor. Dağ sahnelerinin dışında kalan sahnelerin çekimleri ise Eskişehir’de gerçekleşiyor.
SAVAŞÇI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, tüm zorluklara rağmen mücadele etmekten vazgeçmeyen kahramanların, Bordo Berelilerin hikayesini konu almaktadır.
SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Sarp Levendoğlu-Yüzbaşı Haydar Bozkurt
Murat Serezli-Albay Halil İbrahim Kopuz
Tamer Karadağlı-Albay Oktay Göktürk
Ekin Mert Daymaz-Astsubay Çavuş Görkem İlbeyli
Erkan Meriç-Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı
Anıl Tetik-Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe
Ali Tarık Fındık-Astsubay Üstçavuş İlyas
Serkan Kuru-Astsubay Başçavuş Ali Çekiç
Serenay AktaTeğmen Selcen Efe
Serhat Nalbantoğlu-Tümgeneral Ahmet Kutalmış
Ediz Hun-Emekli Albay Gündüz Göktürk
Alp Öyken-Mehmet Arif Kırlangıç
Zerrin Sümer-Akkız Bozkurt
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