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Savaşçı dizisi nerede çekiliyor? Savaşçı dizisi konusu, oyuncuları ve karakterleri

24.04.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı, 5'inci sezonunda da büyük bir ilgi görüyor. Diziyi yakından takip eden izleyiciler tarafından Savaşçı dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Yeni sezonla birlikte Savaşçı dizisi oyuncu kadrosuna dahil olan oyuncular ve karakterler ise araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...

Savaşçı dizisi nerede çekiliyor? Savaşçı dizisi konusu, oyuncuları ve karakterleri

Savaşçı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Fox'un sevilen dizisi Savaşçı'nın kadrosunda bu sezon Sarp Levendoğlu, Murat Serezli,
Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik gibi isimler yer alıyor. Peki, Savaşçı dizisi nerede çekiliyor? İşte, Savaşçı dizisi hakkında detaylar...

SAVAŞÇI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Savaşçı dizisinin çoğu sahnesi için geniş dağlık alanlara ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle, Konya ve Ankara illerine set kurularak çekimler gerçekleştiriliyor. Dağ sahnelerinin dışında kalan sahnelerin çekimleri ise Eskişehir’de gerçekleşiyor.

SAVAŞÇI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, tüm zorluklara rağmen mücadele etmekten vazgeçmeyen kahramanların, Bordo Berelilerin hikayesini konu almaktadır.

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Sarp Levendoğlu-Yüzbaşı Haydar Bozkurt

Murat Serezli-Albay Halil İbrahim Kopuz

Tamer Karadağlı-Albay Oktay Göktürk

Ekin Mert Daymaz-Astsubay Çavuş Görkem İlbeyli

Erkan Meriç-Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı

Anıl Tetik-Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe

Ali Tarık Fındık-Astsubay Üstçavuş İlyas

Serkan Kuru-Astsubay Başçavuş Ali Çekiç

Serenay AktaTeğmen Selcen Efe

Serhat Nalbantoğlu-Tümgeneral Ahmet Kutalmış

Ediz Hun-Emekli Albay Gündüz Göktürk

Alp Öyken-Mehmet Arif Kırlangıç

Zerrin Sümer-Akkız Bozkurt


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FOX Savaşçı dizisi
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