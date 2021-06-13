'Savaşçı' final yapıyor!

Yeni sezonda Tamer Karadağlı'nın da kadrosuna dahil olduğu 'Savaşçı'da işler yolunda gitmedi. Birkaç bölüm oynayan Tamer Karadağlı, diziden ayrıldı. Berk Oktay'ın da 'Yasak Elma'ya transfer olmasıyla 'Savaşçı', reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamayarak final kararı aldı.

'Savaşçı', bu cumartesi yayınlanacak 109. bölümünün ardından ekrana veda edecek.

SAVAŞÇI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

4 sezondur yayınlanan, 5. sezonda ise birbirinden ünlü isimleri kadroya katan 'Savaşçı' dizisi, Tamer Karadağlı'nın diziye dahil olmasının ardından reytinglerde yükseliş yaşamasına rağmen eski başarısına ulaşamadı.

Birkaç bölüm dizide oynayan Tamer Karadağlı'nın 'Savaşçı'ya veda etmesi ile birlikte 6 isimle birden anlaşma sağlandı. Fakat dizinin reytingleri yine istenilen seviyeye ulaşamadı. Berk Oktay'ın da Yasak Elma’ya transfer olması ile birlikte reytinglerde düşüş yaşayan 'Savaşçı' dizisi için FOX TV final kararı aldı.

