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Savaşçı ne zaman başlıyor? | Savaşçı'nın yayın tarihi belli oldu!

08.04.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV’nin 4 sezondur devam eden Savaşçı dizisinin yayın tarihi hakkında birçok şey konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Savaşçı oyuncularından Tamer Karadağlı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile dizinin yayın tarihi tekrar gündeme gelmişti. FOX kanalında her gün bir dizi yayınlanmasından dolayı Savaşçı dizisini yeni sezonunu bir türlü ekranlara getiremeyen kanal, sonunda dizinin yayın tarihini açıkladı.

Savaşçı ne zaman başlıyor? | Savaşçı'nın yayın tarihi belli oldu!

Savaşçı dizisinin çekimleri 2021 başından beri devam etmesine rağmen ekranlara bir türlü gelememişti. Dizinin sevenleri ise merakla Savaşçı’nın yayınlanacağı tarihi bekliyordu. Tamer Karadağlı’nın Savaşçı dizisinin yayın tarihini 17 Nisan olarak açıklamasının ardından kanal Karadağlı’ya paylaşımını silmesi için talepte bulunmuş ve dizinin yayın tarihini kendilerinin açıklamak istediğini belirtmişti.

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FOX TV ekranlarında sabah saatlerinde yayınlanan Savaşçı dizisinin fragmanı ile dizinin 10 Nisan Cumartesi günü yeni sezonu ile ekranlara geleceği duyuruldu. Bu haberle beraber dizinin hayranları, Cumartesi için oldukça heyecanlandı.

Savaşçı dizisi, 10 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 20.00’de FOX TV ekranlarında 5. Sezonu ile izleyici karşısına geçiyor.

FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı adlı dizinin final yapacak olması, dizinin Savaşçı’yı ekranlara alabilmek için bitirildiği de gelen iddialar arasında yer alıyor.

Cumartesi günleri ekranlara gelecek olan Savaşçı dizisi, reytinglerde Gönül Dağı ve Kardeşlerim dizileri ile yarışacak.

SAVAŞÇI 5. SEZON FRAGMAN


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Anahtar Kelimeler:
FOX Savaşçı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
millet sezon finaline girdi daha yeni tarih açıklıyorsunuz. bu ne hız. üstelik oyuncu paylaşmasa kanaldan hala ses yok
Vatan borcunu yapmamış olanlar millete savaşmayi öğretemez gitsin günlük 6 saat nöbet tutsunlar eksi 30 derecede göreyim kim savaşçı kim rolcu askerliğini yapmayanlar ekranlara cikipta savaşçı yok teskilat gibi filimlerde oynamamalı

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