Savaşçı ne zaman başlıyor? | Savaşçı'nın yayın tarihi belli oldu!

Savaşçı dizisinin çekimleri 2021 başından beri devam etmesine rağmen ekranlara bir türlü gelememişti. Dizinin sevenleri ise merakla Savaşçı’nın yayınlanacağı tarihi bekliyordu. Tamer Karadağlı’nın Savaşçı dizisinin yayın tarihini 17 Nisan olarak açıklamasının ardından kanal Karadağlı’ya paylaşımını silmesi için talepte bulunmuş ve dizinin yayın tarihini kendilerinin açıklamak istediğini belirtmişti.

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FOX TV ekranlarında sabah saatlerinde yayınlanan Savaşçı dizisinin fragmanı ile dizinin 10 Nisan Cumartesi günü yeni sezonu ile ekranlara geleceği duyuruldu. Bu haberle beraber dizinin hayranları, Cumartesi için oldukça heyecanlandı.

Savaşçı dizisi, 10 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 20.00’de FOX TV ekranlarında 5. Sezonu ile izleyici karşısına geçiyor.

FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı adlı dizinin final yapacak olması, dizinin Savaşçı’yı ekranlara alabilmek için bitirildiği de gelen iddialar arasında yer alıyor.

Cumartesi günleri ekranlara gelecek olan Savaşçı dizisi, reytinglerde Gönül Dağı ve Kardeşlerim dizileri ile yarışacak.

SAVAŞÇI 5. SEZON FRAGMAN



