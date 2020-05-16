YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Savaşçı’dan gönüllü öğretmenlere teşekkür

Savaşçı’dan gönüllü öğretmenlere teşekkür

SİVAS HABERLERİ  | 16.05.2020 11:07 | Son Güncelleme

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kentte Vefa Sosyal Destek Gruplarında gönüllü olarak görev alarak koronavirüs ile mücadele sürecinde büyük bir fedakarlık örneği sergileyen öğretmenlere teşekkür etti.Video konferans yöntemi ile öğretmenlerle sohbet eden Savaşçı, “Salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan siz değerli öğretmenlerimiz, sadece öğrenci ve velilerimizin değil, yaşlılarımız başta olmak üzere toplumun tüm kesiminin gönüllerini fethettiniz” dedi.“Ülkemiz için yılmadan çalışacağız”Gönüllü öğretmenlere, “Beni bir amirden ziyade bir çalışma arkadaşınız olarak görebilirsiniz” diyen Savaşçı, “Okul ziyaretlerimde de bunu sıklıkla vurguluyorum.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kentte Vefa Sosyal Destek Gruplarında gönüllü olarak görev alarak koronavirüs ile mücadele sürecinde büyük bir fedakarlık örneği sergileyen öğretmenlere teşekkür etti.
Video konferans yöntemi ile öğretmenlerle sohbet eden Savaşçı, “Salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan siz değerli öğretmenlerimiz, sadece öğrenci ve velilerimizin değil, yaşlılarımız başta olmak üzere toplumun tüm kesiminin gönüllerini fethettiniz” dedi.
“Ülkemiz için yılmadan çalışacağız”
Gönüllü öğretmenlere, “Beni bir amirden ziyade bir çalışma arkadaşınız olarak görebilirsiniz” diyen Savaşçı, “Okul ziyaretlerimde de bunu sıklıkla vurguluyorum. Eğitimin asıl gayesinin insan yetiştirmek, gönüller fethetmek olduğunu; öğretmenliğin maddi kazançtan öte manevi bir kazancının olduğunu en iyi sizler bilmektesiniz. Sizler mum misali etrafını aydınlatırken kendisini feda eden bir mesleğin mensuplarısınız. Bugünler geride kalacak ve bizler okullarda yine bir araya geleceğiz. Gayretlerinizle okullarımızda zamana ve mekana sahip çıkan gençler yetişmeye devam edecek. Üstad Necip Fazıl’ın dediği gibi devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir. Gerek Vefa Destek Gruplarında gerek diğer toplumsal hizmetlerde hep birlikte ülkemiz için gece gündüz yılmadan çalışacağız. Virüsle millet olarak topyekun mücadele ettiğimiz şu dönemde, öğretmenlerimiz farkını yine ortaya koydu. Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan yaklaşık bin 200 öğretmenimiz, bunun en iyi göstergesi. Yine bu süreçte öğretmenlerimiz yoğun çaba sarf ederek bugüne kadar sağlık çalışanları ve emniyet personelimiz için yaklaşık binlerce maske ve siperlik üretti. Yakın zamanda günlük 3 ton kapasite ile dezenfektan üretimimiz de başlayacak. Bu sürece destek veren tüm öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
“Toplumun temel taşı ve bizlerin göz bebeğisiniz”
İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Evde Kitapla Kal çalışmamız çok önemliydi. Öğretmenlerimiz bu süreçte bizlere çok destek verdi. Onların gayreti ile kısa sürede 25 bin kitabın dağıtımı yapıldı. Şu anda da ilçelerimiz dahil haftalık yaklaşık 3 bin kitabı sizlerin destekleri ile dağıtıyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan siz değerli öğretmenlerimiz yaşamanın yanında yaşatmanın, kazanmanın yanında kazandırmanın da gerekli olduğunu zaten çok iyi biliyorsunuz. Siz toplumun temel taşı ve bizlerin göz bebeğisiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kargo ile yapma rakı sevkiyatı KOM’a takıldı

Kargo ile yapma rakı sevkiyatı KOM’a takıldı

Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Isparta’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Isparta’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Kütahya'da sulama kanalına düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kütahya'da sulama kanalına düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil takla attı, sürücü ağır yaralandı

Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil takla attı, sürücü ağır yaralandı

Sivas Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:26
Sabah
05:09
Öğle
12:33
İkindi
16:27
Akşam
19:47
Yatsı
21:23

Sivas Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Altınay Eczanesi
Merkez
Lalezar Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Rumeysa Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Sivas'taki Cinayet

Sivas'taki Cinayet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.