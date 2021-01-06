Savaşın çocuklarına protez takarak hayata bağlanıyor

Suriye’de iş savaş ve saldırılar, atılan bombalar sonucu bacaklarını ve kollarını kaybeden Suriyelilere ve çocuklar protez takarak yeniden yürümesiyle hayat veriliyor.

Suriyeli Gazel Hilal Türkiye’nin kucak açtığı Suriyeli ailelerden Doktor olan Gazel Hilal, Türkiye’nin sağladığı imkanlarla hafta içi her gün Suriye’ye giderek savaş mağduru insanların yaralarını sarıyor.

Suriyeli doktor Gazel Hilal 2012 yılında Türkiye’ye geldiklerini ve Kilis’e yerleştiklerini ancak daha sonra devletin verdiği özel izinle eşiyle her gün Suriye’ye giderek savaş mağduru vatandaşları için protez yaptıklarını anlattı. Suriyeli doktor Gazel Hilal, alt protezler, ortezler, ortez atelleri, fizik tedavi ve psikolojik destek yerleştirme alanında teknik bir ekip tarafından 2013 yılında Mutlu Adımlar Derneğini kurulduğunu söyledi. Hilal, Azez ilçesinde Babul Selam sınırı kapısında açılan ortez-protez atölyesinde yeniden yürümenin sevincini yaşıyor. Son yedi yıldaki toplam 2 bin 593 Suriyeli büyükler ve çocuklar protez takarak yeniden yürümenin sevincini yaşıyor. Suriye’deki olaylarda çeşitli bölgelerde savaş uçaklarının hedefi olan aralarında çocuklarında olduğu birçok Suriyeli, kendileri için ücretsiz hizmet veriliyor. protez ile diğer masrafları, hayırsever iş adamları tarafından karşılanıyor. Mutlu Adımlar Derneği tarafından hizmetlerini yüzde 100 ücretsiz olarak sunan, engelli ve özel ihtiyaçları olan kişilere hizmet vermek için çalışan kar amacı gütmediği bildirildi.

Mutlu Adımlar Derneğini yardıma muhtaç ve engelli sivilleri savunmakta, hizmetlerini sunarken engelsiz ve tarafsız tüm ihtiyaç sahiplerine, karar alma sürecinde sivil toplum, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının anlamlı temsilini sağlamaya çalıştıkları bildirildi.

