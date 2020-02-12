YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de engelini yüzerek aşıyor

Savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de engelini yüzerek aşıyor

GİRESUN HABERLERİ  | 12.02.2020 11:12 | Son Güncelleme

Doğuştan sol kolunun yarısı olmayan 10 yaşındaki Afgan Omran Mohammed Majidzade, Türkiye'de tanıştığı yüzme sporuyla hayatında yeni sayfa açtı - Majidzade: - "Zorlanmadan yüzüyorum. Serbest, kelebek, sırt, kurbağalama, her şeyi yüzüyorum"

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Doğuştan sol kolunun yarısı olmayan Afgan Omran Mohammed Majidzade, Türkiye'de tanıştığı yüzme sporuyla engelleri aşıyor.

Ülkesindeki savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye göç eden 10 yaşındaki Majidzade, Giresun'da hayatında yeni bir sayfa açtı. Merkezdeki Gazipaşa İlkokulunda öğrenim gören Majidzade, öğretmeni tarafından spora yönlendirildi.

Yaklaşık 3 aydır yüzme dersleri alan Omran, kısa sürede gösterdiği performansla eğitmenlerinin takdirini topluyor.

Omran Mohammed Majidzade, AA muhabirine, Afganistan'da savaşın yol açtığı şartlar nedeniyle çok zorlu bir yaşam sürdüklerini söyledi.

Ülkesinde en çok silah ve bomba seslerinden korktuğunu anlatan Majidzade, Afganistan'dayken hep tedirgin olduğunu belirtti.

Majidzade, anne, babası ve 3 kardeşiyle Türkiye'ye geldiklerini anlatarak, "İki yıldır Giresun'dayız. Burada eğitim hayatıma devam ediyorum. Şartlar çok güzel, artık korkacak bir şey yok." dedi.

Türkiye'de öğretmeninin tavsiyesiyle yüzmeyle tanıştığını kaydeden Majidzade, "Benim için çok güzel oldu, kolumdaki engelim bir sorun yaşatmıyor. Yüzüyorum, eğleniyorum, her şeyi yapıyorum. Yüzmek çok kolay, zorlanmadan yüzüyorum. Serbest, kelebek, sırt, kurbağalama, her şeyi yüzüyorum. Spor yapmak ve bu şekilde imkanlar bulmak çok güzel." diye konuştu.

Majidzade, yüzmede kendini geliştirerek yarışmalarda birincilikler elde etmeyi hedeflediğini kaydetti.

Giresun Şahinspor Yüzme Kulübü antrenörü Ali Şahin ise her zaman engellilerin yanında olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bu durumu bilen öğretmenlerin de engellileri yüzme kulübüne yönlendirdiğini anlatan Şahin, "Omran'ı bize yönlendirdiler, ailesiyle de tanıştık. Çok detaylara girmedik. Nereden geldin, ne yaptın, bunları sormadık. Bizim için önemli olan çocuk. Güzel Türkçe konuşuyor." dedi.

- "Sporcu potansiyeli var"

Majidzade'nin derslere katılmasıyla yetenekli olduğunu keşfettiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Onunla birebir konuşmaya başladık. Omran da çok çalışkan, girişken, özel bir çocuk. Kısa süre olmasına rağmen dört stilde de yüzmeyi öğrendi. Sporcu potansiyeli var. Antrenmana ilk o geliyor, son o çıkıyor. Onu normal çocukların olduğu yarışmaya soktuk, dört stil yüzdü. Tabii bu bizim önümüzü açtı. Daha önce Türkiye şampiyonalarında başarılı olan Aslan adında öğrencimiz vardı engelli, inşallah bir Aslan daha yetiştireceğiz."

Şahin, Majidzade'nin lisansını çıkararak bedensel engelliler Türkiye şampiyonalarında yarışlara sokmayı hedeflediklerini, başarılı olacağına inandıklarını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afgan Engelli Sporcu Yüzme

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

’Buza İlkadım’

’Buza İlkadım’

Mersin’de öğrencilere 12 bin paket bakliyat dağıtıldı

Mersin’de öğrencilere 12 bin paket bakliyat dağıtıldı

Kruvaziyer turizminde koronavirüs sonrası Akdeniz limanlarına ilgi

Kruvaziyer turizminde koronavirüs sonrası Akdeniz limanlarına ilgi

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Giresun Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
05:53
Sabah
07:19
Öğle
12:46
İkindi
15:35
Akşam
18:03
Yatsı
19:23

Giresun Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

İnci Eczanesi
Merkez
Karamanlar Eczanesi
Merkez
İlgi Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Keskin Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Giresun’da hortum korkuttu

Giresun’da hortum korkuttu

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

Ocak Ayında Giresun limanından 58 bin ton yükleme yapıldı

Ocak Ayında Giresun limanından 58 bin ton yükleme yapıldı

Giresun’da Teknopark için imzalar atıldı

Giresun’da Teknopark için imzalar atıldı

29 Ağustos’ta Giresunlular Afyon’da şehitleriyle buluşuyor

29 Ağustos’ta Giresunlular Afyon’da şehitleriyle buluşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.