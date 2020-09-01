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Savaş’tan vatandaşlara incir ikramı

AYDIN HABERLERİ  | 01.09.2020 12:38 | Son Güncelleme

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, esnaf ziyareti sırasında satın aldığı incirleri vatandaşlara ikram etti.AK Parti Aydın’da ’Gönül Seferberliği’ kapsamında ziyaretler sürüyor.

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, esnaf ziyareti sırasında satın aldığı incirleri vatandaşlara ikram etti.
AK Parti Aydın’da ’Gönül Seferberliği’ kapsamında ziyaretler sürüyor. Aydın’ın Efeler ilçesinde AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Metin Yavuz esnafları tek tek ziyaret ederek sohbet etti. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir ve partililerin bulunduğu ziyaretlerde Milletvekili Mustafa Savaş bir esnaftan incir satın alarak çevresindekilere ikram etti. Vatandaşlar Milletvekili Savaş’ın incir ikramında bulunmasından dolayı kendisine teşekkür ettiler.

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Aydın Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
05:07
Sabah
06:32
Öğle
13:14
İkindi
16:52
Akşam
19:46
Yatsı
21:05

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Demir Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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