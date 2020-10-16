Savaştepe’de EBA destek noktası kuruldu

Savaştepe’de Gençlik Merkezi faaliyetleri ile spor faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. EBA’ya girmekte sorun yaşayan, internete erişimi olmayan çocuk ve gençler için de gençlik merkezinde bulunan bilgisayar atölyesi EBA sınıfına dönüştürüldü.

Savaştepe Gençlik Merkezi, sosyal mesafeye dikkat ederek sınırlı sayıda genci ağırlıyor. EBA’ya girmekte sorun yaşayan, internete erişimi olmayan çocuk ve gençler için de gençlik merkezinde bulunan bilgisayar atölyesi EBA sınıfına dönüştürüldü. Covid-19 ile mücadele kapsamında uzaktan eğitim alan öğrencilere destek olunması noktasında Savaştepe Gençlik Merkezi de EBA destek noktası oldu.

Gençlik ve Spor il Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Savaştepe Gençlik Merkezi’nde gençlik liderleri ve gönüllü gençlerle buluştu. Ardından futbol sahasında güreş antrenmanları yapan sporcularla sohbet etti. İlçe genelinde yürütülecek projeler için tesislerde ve alanlarda incelemelerde bulundu. İl Müdürü Arıcıoğlu, “Balıkesir’de bulunan 8 Gençlik Merkezimizi uzaktan eğitim döneminde ‘EBA erişim noktaları’ olarak gençlerimizin hizmetine sunduk. Çocuklarımız ve gençlerimiz; maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gönül rahatlığı ile gençlik merkezlerimizde derslerini takip edebiliyor. Spor ve sanat faaliyetleri gençlerimizi bağımlılıklardan korumanın en güzel yolu. Hepsi birbirinden değerli pırıl pırıl gençlerimizi aydınlık bir geleceğe hazırlamak, onları geliştirmek öncelikli hedefimiz. Gençlik merkezlerimiz yıl boyu verilen eğitimlerle, çalışmalarla gençlerimizin geleceğine ışık tutmakta. Gönüllü gençlerimiz ve gençlik liderlerimiz öncülüğünde daha çok gencimizi merkezlerimizde görmek istiyoruz. Bu vesile ile Savaştepe ilçemizde önemli çalışmalara imza atan Gençlik Merkezimizde eğitim gören çocuk ve gençlerimize sağlıklı ve başarılı bir gelecek diliyorum” dedi.

