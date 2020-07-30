YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Savcı Sayan: "Yetim ve öksüzleri millet olarak unutmayacağız"

Savcı Sayan: "Yetim ve öksüzleri millet olarak unutmayacağız"

AĞRI HABERLERİ  | 30.07.2020 11:24 | Son Güncelleme

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptıSayan mesajında : " Birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı, duygu ve sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Savcı Sayan: "Yetim ve öksüzleri millet olarak unutmayacağız"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı
Sayan mesajında : " Birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı, duygu ve sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm kalbimle inanıyorum ki bu bayram da kulluk görevimizi yerine getirirken; ihtiyaç sahiplerini, gözü yolda olan yaşlı ve kimsesizleri, başının okşanmasını bekleyen yetim ve öksüzleri millet olarak unutmayacağız. Pandemi dolayısıyla Bayram’ın ruhuna yakışır şekilde onlarla birlik olamasakta gönüllerimiz hep onlarla bir olacak. Bu vesileyle milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kılarsak inanıyorum ki; daha güzel günlere ulaşacağız.
Bu duygu ve düşüncelerle Ağrılı hemşerilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyor ve Kurban Bayramlarını kutluyorum. Sosyal Mesafe ve maskenin ağır bastığı bir bayram olmasını vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Bayramın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve Ağrı’mıza bereket, sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan:

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBoşanmadan başkasının kollarında!Boşanmadan başkasının kollarında!
PARTNER Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktılar! Sosyal medyayı yıkan paylaşım Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktılar! Sosyal medyayı yıkan paylaşım

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Esenyurt Kurban Bayramı’na hazır

Esenyurt Kurban Bayramı’na hazır

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Burhaniye’de pazarcılar kura çekti

Burhaniye’de pazarcılar kura çekti

İstanbul'daki bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

İstanbul'daki bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Ağrı Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:16
Sabah
04:58
Öğle
12:19
İkindi
16:12
Akşam
19:30
Yatsı
21:05

Ağrı Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Güven Eczanesi
Merkez
Sevgı Eczanesi
Merkez
Dılan Eczanesi
Diyadin
Hacettepe Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Derman Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Doğubayazıt’ta trafik kazası; 3 yaralı

Doğubayazıt’ta trafik kazası; 3 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Vali Varol, Balık Gölünde incelemelerde bulundu

Vali Varol, Balık Gölünde incelemelerde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.