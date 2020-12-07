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Savcı Sayan’dan Evin’e doğum günü sürprizi

AĞRI HABERLERİ  | 07.12.2020 16:12 | Son Güncelleme

Ağrı merkezde belediye ekiplerinin çalışmalarını denetleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Evin isimli küçük bir kızın doğum günü olduğunu öğrenince kendisine sürpriz yaptı.Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan belediye ekiplerinin kent merkezinde yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.

Savcı Sayan’dan Evin’e doğum günü sürprizi

Ağrı merkezde belediye ekiplerinin çalışmalarını denetleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Evin isimli küçük bir kızın doğum günü olduğunu öğrenince kendisine sürpriz yaptı.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan belediye ekiplerinin kent merkezinde yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Sayan, incelemelerde bulunduğu sırada yakınlarında bulunan Evin isimli küçük kızın doğum günü olduğunu öğrenince kendisine sürpriz yaptı. Evin’e doğum günü pastası ve bisiklet alan Başkan Sayan, Evin’in yanında bulunan arkadaşı Nehir’i de unutmayarak ona da bisiklet hediye etti.

Savcı Sayan’dan Evin’e doğum günü sürprizi

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