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Savcı Sayan’dan tekstilcilere çağrı

AĞRI HABERLERİ  | 10.02.2020 17:16 | Son Güncelleme

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Çin’de başlayan Koronavirüs’e dikkat çekerek, tekstilcilerin, Çin yerine Ağrı’ya yatırım yapmaları çağrısında bulunduKendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tekstilcilere çağrıda bulunan Sayan: “Bütün Tekstilcilere Çağrımdır.

Savcı Sayan’dan tekstilcilere çağrı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Çin’de başlayan Koronavirüs’e dikkat çekerek, tekstilcilerin, Çin yerine Ağrı’ya yatırım yapmaları çağrısında bulundu
Kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tekstilcilere çağrıda bulunan Sayan: “Bütün Tekstilcilere Çağrımdır. Üretimde Ucuz maliyet için Uzak doğudaki Çin’e gitmenize gerek yok. Dev tekstil tesisleriyle uzak doğumuzun en şirin şehri Ağrı hizmetinizdedir Üstelik KORONAVİRÜS tehlikesi de bulunmamaktadır. Üretim için sizleri dört gözle Ağrı’ya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan’dan tekstilcilere çağrı

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