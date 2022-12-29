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Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı... O anlar kamerada

29.12.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan motosiklet kontrolden çıkarak trafik tabelasına çarptı. Sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi kazanın şiddetiyle yere savrulurken motosiklet ise 30 metre sürüklendi.

Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi, Karabaş Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Yeni Cuma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AT 3198 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan B.G. (25), motosikletinin sürüş hakimiyetini kaybederek trafik tabelasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle B.G. ve arkasında yolcu olarak bulunan M.D.Y. (20) yere savrulurken motosiklet de yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken bir iş yerinin güvenlik kamerasında kaza anı anbean görüntülendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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