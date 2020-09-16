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Savrun Barajı’nda uzlaşma sağlandı

OSMANİYE HABERLERİ  | 16.09.2020 09:36 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, tamamlandığında Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki 142 bin 400 dekar zirai araziye sulama suyu sağlayacak olan Savrun Barajı’nda hayati öneme sahip olan aşamalardan birisinin uzlaşma yolu ile çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Osmaniye’de son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını, şehrin birçok yerinde devam eden taşkın koruma tesisi inşaatlarının da hız kesmeden ilerlediğini ifade etti.Uzlaşma sağlandı, baraj inşaatı hızlandıYıldız , "Osmaniyelilerin yıllardır hasretle beklediği ve tamamlandığında Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki 142 bin 400 dekar zirai araziye sulama suyu sağlayacak olan Kadirli Savrun Barajı’nda hayati öneme sahip olan aşamalardan birisi uzlaşma yolu ile çözüme kavuşturuldu” dedi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, tamamlandığında Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki 142 bin 400 dekar zirai araziye sulama suyu sağlayacak olan Savrun Barajı’nda hayati öneme sahip olan aşamalardan birisinin uzlaşma yolu ile çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.
Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Osmaniye’de son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını, şehrin birçok yerinde devam eden taşkın koruma tesisi inşaatlarının da hız kesmeden ilerlediğini ifade etti.

Uzlaşma sağlandı, baraj inşaatı hızlandı
Yıldız , "Osmaniyelilerin yıllardır hasretle beklediği ve tamamlandığında Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki 142 bin 400 dekar zirai araziye sulama suyu sağlayacak olan Kadirli Savrun Barajı’nda hayati öneme sahip olan aşamalardan birisi uzlaşma yolu ile çözüme kavuşturuldu” dedi. İnşa çalışmasında ihtiyaç duyulan arazilerin DSİ adına kamulaştırılmasının vatandaşlar ile yapılan uzlaşma görüşmeleri neticesinde olumlu sonuçlandığını vurgulayan Yıldız, “İnşaat çalışmalarına ivme kazandıran bu gelişme neticesinde, derivasyon tüneli kazı ve destekleme çalışmaları safhasına geçilmiştir” ifadelerini kullandı.

Bölge insanına ek gelir sağlanacak
DSİ Genel Müdürü Yıldız, Kadirli Savrun Barajı ile ilgili şu bilgileri verdi:
"Çalışmalarına devam ettiğimiz Savrun Barajı’nın temelden yüksekliği yaklaşık 87 metredir. 93 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, Osmaniye’nin son yıllardaki en önemli yatırımları arasındadır. Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Projenin tamamlanmasıyla yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık yaklaşık 141 milyon TL gelir artışı ve yörede 14 bin 240 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir."

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