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Savunma sanayiindeki tecrübeler Kovid-19 testi için kullanılacak

ANKARA HABERLERİ  | 09.04.2020 18:32 | Son Güncelleme

Daha önce savunma sanayii için kullanılan BIOSENS sistemi sayesinde Kovid-19 test süreci 60 dakikaya inecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, yerli ve milli Kovid-19 test kiti üreten NANOBİZ firmasını tebrik ederek, savunma sanayiindeki tecrübeyi sağlık alanına taşımak için firmalarla koordinasyon halinde olduklarını ifade etti.

Demir, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin savunma sanayiindeki tecrübesini sağlık alanına da taşımak ve milli teknoloji hamlesini bu alanda da gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Başkanlığın koordinasyonunda firmalarla çalışmalara devam ettiklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Laboratuvar ortamında sağlıklı sonuçlar veren BIOSENS sisteminin, uygulama alanındaki test sürecini müteakip kısa zamanda seri üretimine geçmesini bekliyoruz. BIOSENS sisteminin, Kovid-19 tanısı konmasında sağlık çalışanlarımız için büyük bir kolaylık oluşturacağına inanıyorum. Yerli ve milli imkanlarla bu sistemi geliştiren NANOBİZ firmasını tebrik ediyorum."

- Test sürecini 60 dakikaya indirecek

Kovid-19 hastalığının ülkemizde görülmesinden sonra, Demir’in savunma sanayii sektörüne yaptığı çağrı ve temasların ardından, savunma sanayii firmaları sağlık sektörüne katkı verecek çalışmalarını hızlandırdı.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem liderliğindeki NANOBİZ Ar-Ge Ekibi, öncelikle savunma sanayiinde kullanım için geliştirdikleri BIOSENS sistemini, Kovid-19 virüsünün yüksek doğrulukla moleküler tanısını yapabilecek şekilde adaptasyon çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda geliştirilen "LAMP4U Kovid-19 moleküler tanı kitleri"nin BIOSENS sistemi kullanılarak uzun ve zahmetli numune hazırlığı gerektirmeden hastadan alınan örneklerde 60 dakika içerisinde yüksek doğrulukla sonuç verebildiği görüldü. Testin sahada yapılabilmesi, numune hazırlığı ile 3-4 saat süren "PCR" test sürecini yaklaşık 60 dakikaya indirerek hızlı sonuç vermesi ve kısa bir kullanıcı eğitiminden sonra kolay kullanımı ile BOISENS sisteminin yerli ve milli bir çözüm olarak maliyet avantajı da sağlayacağı belirtildi.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir Kovid-19 test kiti NANOBİZ

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