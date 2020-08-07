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Savunma sanayisi üzerinde ihtisaslaşan üniversite Araştırma Görevlisi alımı yapılıyor

SİVAS HABERLERİ  | 07.08.2020 11:53 | Son Güncelleme

Tarım ve Savunma sanayi alanlarında faaliyet gösteren Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma Görevlisi alımlarını sürdürüyor.2018 yılında kurulan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırma görevlisi alımına devam ediyor.

Tarım ve Savunma sanayi alanlarında faaliyet gösteren Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma Görevlisi alımlarını sürdürüyor.
2018 yılında kurulan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırma görevlisi alımına devam ediyor. Hedefi Savunma Teknolojileri alanında ihtisaslaşmak olan Üniversite’de TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi sanayi kuruluşları ile proje çalışmaları yürütebilecek Araştırma Görevlisi alımı yapılıyor. Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet KUL, ilana başvuracak adaylara ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak temel hedefimiz savunma sanayi alanında ihtisaslaşmaktır. Bu kapsamda TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK UZAY, TÜBİTAK BİLGEM, ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ ile proje ve eğitim iş birliği protokolleri imzalanmıştır. Bu kuruluşlar ile çalışabilecek öğretim üyesi alımlarına başlanmış ve devam etmektedir. Yukarıdaki kuruluşların doktora derecesine sahip çalışanları ile birlikte 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Savunma Teknolojileri Yüksek lisans ve Doktora programlarında eğitime başlanmıştır ” ifadelerine yer verdi.
Yapılan açıklamaya göre, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmak isteyen adaylar 06-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında www.sivas.edu.tr adresinden başvurusunu gerçekleştiriyor.2 7-28 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılacak olan sınavla Üniversite’nin başarılı akademik kadrosuna dahil olacak olan Araştırma Görevlileri belirlenirken, kesin sonuç ise 2 Eylül 2020 tarihinde Üniversite’nin resmi web sitesinden yayınlanacağı açıklandı.

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