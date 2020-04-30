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Savunma sektörüne yönelik projeye TÜBİTAK’tan destek

AKSARAY HABERLERİ  | 30.04.2020 15:57 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Dr.

Savunma sektörüne yönelik projeye TÜBİTAK’tan destek

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Korkmaz’ın da içinde yer aldığı “Savunma Sektörüne Yönelik Yüksek Performans Radar Sinyalini Soğurma Özelliğine Sahip Poliüretan Köpük Kompozitlerin Geliştirilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK (1001) desteği almaya hak kazandı.
Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Alper Kaşgöz’ün yürütücüsü olduğu projeyle, mobil olarak taşınabilen ve istenilen bölgede hızlı bir şekilde uygulanarak, özellikle hareketli radar sistemlerine karşı görünmezlik sağlayan yüzey kaplamalarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje içerisinde ASÜ’den Dr. Öğr Üyesi Mehmet Korkmaz da yer alıyor.
Çalışma, TÜBİTAK’ın yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projelerin desteklendiği “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001)” kapsamında destek almaya hak kazandı.

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