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Sayan: “Kürt gençlerinin güzel bir geleceğe sahip olmasını istediğim için tehdit ediliyorum”

AĞRI HABERLERİ  | 22.12.2020 09:56 | Son Güncelleme

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürt gençlerinin iyi bir eğitim almasını ve güzel bir geleceğe sahip olmasını istediği için tehdit edildiğini söyledi.İsviçre’de yaşayan A.A.

Sayan: “Kürt gençlerinin güzel bir geleceğe sahip olmasını istediğim için tehdit ediliyorum”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürt gençlerinin iyi bir eğitim almasını ve güzel bir geleceğe sahip olmasını istediği için tehdit edildiğini söyledi.
İsviçre’de yaşayan A.A. isimli şahıs, sosyal medyadan paylaştığı videoda Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a hakaret ve tehditler savurdu. Savcı Sayan, bu tehditleri savuran kişinin Kürt gençlerini ’ölmeye ve öldürmeye teşvik ettiğini’ kaydederek, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Ben 18 yaşındaki Kürt gençlerinin iyi eğitim almış, iyi bir iş sahibi olsun, gelecekleri kurtarılsın diye uğraşıyorum. Bu zihniyet sahipleri hem burada hem Avrupa’da Kürt çocuklarını ölmeye, öldürmeye teşvik ediyor. Bu alçak Kadri Zana takma ismini kullanıyor. Yönetmen ve türkücü.”

Sayan: “Kürt gençlerinin güzel bir geleceğe sahip olmasını istediğim için tehdit ediliyorum”

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