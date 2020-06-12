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Sayan’dan CHP’lilere çağrı

AĞRI HABERLERİ  | 12.06.2020 13:12 | Son Güncelleme

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni CHP yönetimi tarafından pasifize edilen CHP’lileri, Ak Parti’de siyaset yapmaya davet ettiSosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımla yerli ve milli oldukları için yeni CHP yönetimi tarafından pasifize edilen siyasetçilerin olduğunu dile getiren Ağrı Belediye Başkanı Sayan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Milli ve yerli oldukları için yeni CHP tarafından tasfiye edilen, pasifize edilen gerçek CHP’li tüm kardeşlerimi AK Parti’de siyaset yapmaya davet ediyorum."

Sayan’dan CHP’lilere çağrı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni CHP yönetimi tarafından pasifize edilen CHP’lileri, Ak Parti’de siyaset yapmaya davet etti
Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımla yerli ve milli oldukları için yeni CHP yönetimi tarafından pasifize edilen siyasetçilerin olduğunu dile getiren Ağrı Belediye Başkanı Sayan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Milli ve yerli oldukları için yeni CHP tarafından tasfiye edilen, pasifize edilen gerçek CHP’li tüm kardeşlerimi AK Parti’de siyaset yapmaya davet ediyorum."

Sayan’dan CHP’lilere çağrı

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