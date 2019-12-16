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Saygı: Bir Ercüment Çözer dizisi

DİZİ HABERLERİ  | 16.12.2019 16:25 | Son Güncelleme

BluTV ve İnter Medya, Türk dizi tarihinin hafızalara kazınan fenomen karakterinin hikâyesini dizileştirmek için kolları sıvadı. Projenin başrolünde, karakteri fenomenleştiren oyuncu Nejat İşler yer alıyor.

Saygı: Bir Ercüment Çözer dizisi

BluTV sekiz bölümlük yepyeni bir drama için kolları sıvadı. Yapımcılığını İnter Medya’nın üstleneceği ‘Saygı’ adlı dizi, Türkiye’nin fenomenleşen anti kahramanı Ercüment Çözer’in hikâyesini anlatacak. Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer’in yolu, onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı iki genç ile kesişecek. Behzat Ç. - “Bir Ankara Polisiyesi” dizisinin senaristi Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı dizi yepyeni bir oyuncu kadrosuyla sevenlerinin karşısına çıkacak.

Saygı_Bir Ercüment Çözer Dizisi (1)

2020'DE YAYINLANACAK!

Behzat Ç’nin fenomen karakteri Ercüment Çözer’i ilk defa kendi şehrinde, İstanbul’da, göreceğimiz dizi 2020’nin ilk yarısında yayında olacak.

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