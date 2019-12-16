Saygı: Bir Ercüment Çözer dizisi

BluTV sekiz bölümlük yepyeni bir drama için kolları sıvadı. Yapımcılığını İnter Medya’nın üstleneceği ‘Saygı’ adlı dizi, Türkiye’nin fenomenleşen anti kahramanı Ercüment Çözer’in hikâyesini anlatacak. Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer’in yolu, onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı iki genç ile kesişecek. Behzat Ç. - “Bir Ankara Polisiyesi” dizisinin senaristi Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı dizi yepyeni bir oyuncu kadrosuyla sevenlerinin karşısına çıkacak.

2020'DE YAYINLANACAK!

Behzat Ç’nin fenomen karakteri Ercüment Çözer’i ilk defa kendi şehrinde, İstanbul’da, göreceğimiz dizi 2020’nin ilk yarısında yayında olacak.

