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Saygılı: "Haydi Adana birlikte başaracağız"

ADANA HABERLERİ  | 01.04.2020 13:58 | Son Güncelleme

Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saygılı, toplum olarak nice zorlukların üstesinden milli dayanışma, birlik ve beraberlikle gelindiğini belirterek, "Yeni tip korona virüs salgınının üstesinden de hep birlikte geleceğimize olan inancımız tamdır.

Saygılı: "Haydi Adana birlikte başaracağız"

Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saygılı, toplum olarak nice zorlukların üstesinden milli dayanışma, birlik ve beraberlikle gelindiğini belirterek, "Yeni tip korona virüs salgınının üstesinden de hep birlikte geleceğimize olan inancımız tamdır. Bu kapsamda, çok değerli Adana halkımızın iyilikseverleri de gönüllere dokunacaktır. Haydi Adana" çağrısında bulundu.
Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz" sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’nın önemine dikkati çekerek, "Bireyleri milli çıkarlar etrafında birleştiren, ferdin kendisinde ve mensup olduğu millette öz güvenin oluşmasını sağlayan bir duygu olan Milli birlik ile aşamayacağımız engel yoktur" dedi.
Milli birlik ve beraberliğin, toplumun bütün bireylerini aynı amaç etrafında birleştirdiğini vurgulayan Saygılı, şöyle devam etti:
"Bu birlik ve beraberliğimizle korona virüse teslim olmayacağız. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Bu virüsten etkilenen dar gelirli vatandaşlarımızın sofralarına aş ve ekmek olarak dönecek olan bu kampanya ile toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini vereceğiz."
Önce Çin’de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyayı saran korona virüs ile mücadele ile aldığı önlemlerde Türkiye’nin Avrupa ülkelerini geride bıraktığına dikkati çeken Saygılı, "Toplumumuzun da büyük bir bölümü evde kalarak hem kendi sağlığına hem ailesi ve çevresindeki tüm bireylerin sağlığı ile sosyal sorumluluğa verdiği önemi gösterdi" ifadelerine yer verdi.

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Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
İkizler Eczanesi
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