YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Şayir, meclis üyeleri ile bir araya geldi

Şayir, meclis üyeleri ile bir araya geldi

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.11.2020 18:09 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve İlhan Yıldırım meclis üyeleri ile bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.Kasım ayı meclisinde yaşanan sorunların ardından Aralık meclisi öncesi bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve meclis üyeleri, bir araya geldiler.

Şayir, meclis üyeleri ile bir araya geldi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve İlhan Yıldırım meclis üyeleri ile bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.
Kasım ayı meclisinde yaşanan sorunların ardından Aralık meclisi öncesi bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve meclis üyeleri, bir araya geldiler. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği istişare toplantısında geçmişe dönük yanlış anlaşılmalardan dolayı yaşanan kırgınlıkların bir kenara bırakılarak Dilovası’nın geleceği için birlik ve beraberlik çatısı altında Dilovası’na hizmet etmek için fikir birliğine varıldı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’de, "Biz büyük bir aileyiz. İçimizde dönem dönem sıkıntılar yaşanabiliyor. Geçtiğimiz ay yaşanan sıkıntının ardından yaptığımız istişareler sonucu yanlış anlaşılmalardan kaynaklı sorunları hallederek bundan sonra yolumuza bakmaya gayret edeceğiz. Biz göreve gelirken Dilovası’na hizmet etmek ve Dilovası’nı daha iyi yerlere getirmek için bu ekiple yola çıktık. Zaman zaman yanlış anlaşılmalardan ufak tefek kırgınlıklar yaşayabiliriz. Ancak hepimizin ortak gayesi Dilovası’na hizmet olduğu için, çözülmeyecek problem yok. Şimdi kenetlenerek ilçemize hizmet etmek için önümüze bakacağız" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı! Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

Kocaeli Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
06:24
Sabah
07:54
Öğle
12:53
İkindi
15:20
Akşam
17:42
Yatsı
19:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Emir Yusuf Eczanesi
Izmit
Akcan Eczanesi
Derince
Banu Eczanesi
Korfez
Eriş Eczanesi
Izmit
Gebze İstasyon Eczanesi
Darica
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.