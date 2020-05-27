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Sayısal Loto çekildi (1)

ANKARA HABERLERİ  | 27.05.2020 23:36 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekildi (1)

Sayısal Loto oyununun 1326. çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 8, 13, 15, 38 ve 41 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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