Sayısal Loto çekildi (1)

Say\u0131sal Loto oyununun 1326. \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 3, 8, 13, 15, 38 ve 41 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 B\u00f6yle yalvard\u0131: Yapmay\u0131n, evdekiler g\u00f6r\u00fcr ve e\u015fim de beni bo\u015far'Huzurevlerimiz i\u00e7in yeni \u00f6nlemler devreye ald\u0131k'