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Sayıştay Başsavcılığına atama kararı Resmi Gazete'de

02.08.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sayıştay Başsavcılığına atama kararı Resmi Gazete'de

Sayıştay Başsavcılığına, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sayıştay Başsavcılığına, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı.

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