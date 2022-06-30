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Sayıştaya üye seçimi kararı Resmi Gazete'de

30.06.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sayıştaya üye seçimi kararı Resmi Gazete'de

Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurul'unda 29 Haziran'da yapılan seçim sonucunda Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Muhterem İnce Sayıştay üyeliğine seçildi.

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