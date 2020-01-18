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  4. Saylak, ‘Kalk Gidelim’ dizi setini ziyaret etti

Saylak, ‘Kalk Gidelim’ dizi setini ziyaret etti

MUĞLA HABERLERİ  | 18.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla’nın Menteşe ilçesi Yeşilbağcılar mahallesinde çekimleri devam eden ve her hafta TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kalk Gidelim dizi setini ziyaret etti.Muğla’nın tanıtımına katkı sundukları için dizi ekibine teşekkür eden Saylak, Muğla’nın diziler ve filmler için doğal bir plato olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla’nın Menteşe ilçesi Yeşilbağcılar mahallesinde çekimleri devam eden ve her hafta TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kalk Gidelim dizi setini ziyaret etti.
Muğla’nın tanıtımına katkı sundukları için dizi ekibine teşekkür eden Saylak, Muğla’nın diziler ve filmler için doğal bir plato olduğunu söyledi. Saylak, Diziler sayesinde Muğla’nın tarihi, kültürel ve kırsal bölgelerinin tanıtılması sağlanarak bu yerlerin cazibe merkezi haline geldiğini ve Muğla’ya gelen misafirlerimizin bu bölgeleri ziyaret ederek kırsal kalkınmaya destek olduklarını söyledi.

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