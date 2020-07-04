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Sazlı Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 04.07.2020 10:39 | Son Güncelleme

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri Söke’nin Sazlı Mahallesi’nde kalıcı çözümler üreterek mahalleye hem yağmur suyu hem de içme suyu isale hattı kazandırıyor.ASKİ Söke’nin nüfusu en yüksek mahallelerinden olan Sazlı’da altyapı çalışmalarını hızlandırdı.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri Söke’nin Sazlı Mahallesi’nde kalıcı çözümler üreterek mahalleye hem yağmur suyu hem de içme suyu isale hattı kazandırıyor.
ASKİ Söke’nin nüfusu en yüksek mahallelerinden olan Sazlı’da altyapı çalışmalarını hızlandırdı. İki farklı noktada çalışmalarını sürdüren ASKİ ekipleri, yağmur suyu hattı ve içme suyu hatlarında ihtiyaçlara uzun süre cevap verebilecek kapasiteye sahip geniş çaplı bir çalışma yürütüyor.
Kıbrıs Caddesi’nde yapılan çalışmayla mahalle içinde olan 3 bin 500 metrelik içme suyu isale hattı yenilendi. Bu çalışmanın ardından aynı mahallede çalışmalarına devam edecek olan ASKİ ekipleri içme suyu şebeke hattını yenileyecek.
Mahallede ayrıca yoğun yağışla birlikte oluşabilecek su baskınlarına karşı yağmur suyu deşarj hattı geniş borular ile güçlendirildi ve hat kapalı hale getirildi. Mahalle halkının talepleri doğrultusunda çalışmalarına yön veren ve kalıcı hizmet sunan ASKİ ekiplerinin çalışmaları mahalle sakinleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.
Yapılan altyapı çalışmaları için konuşan Sazlı Mahalle Muhtarı Çetin Yolcuoğlu "Hizmetlerimiz sırasıyla yerine getiriliyor. Yapılan çalışmalardan mahalle halkı olarak memnuniyet duyuyoruz ve Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyoruz" dedi.

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