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  4. Sazlıdere Barajı’nda korkutan görüntü, su seviyesi yüzde 5’e düştü

Sazlıdere Barajı’nda korkutan görüntü, su seviyesi yüzde 5’e düştü

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.12.2020 16:28 | Son Güncelleme

İstanbul’da yağışsız geçen yaz ayları nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 25’in altına indi.

İstanbul’da yağışsız geçen yaz ayları nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 25’in altına indi. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Sazlıdere oldu. Ocak ayında yüzde 43.80 olan su seviyesi, bugün itibariyle yüzde 5.54 seviyesine düştü. Baraj içerisinde bir balıkçı teknesinin karaya oturduğu görüldü.
İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 23.78’e indi. Sazlıdere Barajı’nın ise Ocak ayında yüzde 43.80 olan su seviyesi, bugün itibariyle yüzde 5.54 seviyesine düştü. Son 10 yılın en düşük seviyesini gören barajda suların yüzlerce metre çekildiği görüldü. Baraj üzerinde daha önce drone ile çekilen görüntülerde bir teknenin karaya oturduğu görülmüştü.

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