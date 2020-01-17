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  4. SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

ERZURUM HABERLERİ  | 17.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

Üniversite yıllarında part time olarak mağazalarda çalışırken ufak ufak fikirler sahibi olan girişimci Sezer Çınar birçok kişinin cesaret edemediği işleri yaparak Türkiye de en çok tercih edilen bir markanın sahibi oldu.Girişimci genç bu markanın nasıl olduğunu şöyle özetledi; “Geçim sıkıntımız olduğu için ek işlerde çalışıyordum, üniversitenin 2.yıl döneminde derslerimin iyi gitmediğini ve başaramayacağımı düşündüm ve bir yandan da ailemin geçim sıkıntısından dolayı onlara da boşa zorluk çıkarmak istemedim ve utana sıkıla aileme okulu bırakacağımı ve ticarete atılmak istediğimi açıkladım.

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

Üniversite yıllarında part time olarak mağazalarda çalışırken ufak ufak fikirler sahibi olan girişimci Sezer Çınar birçok kişinin cesaret edemediği işleri yaparak Türkiye de en çok tercih edilen bir markanın sahibi oldu.
Girişimci genç bu markanın nasıl olduğunu şöyle özetledi; “Geçim sıkıntımız olduğu için ek işlerde çalışıyordum, üniversitenin 2.yıl döneminde derslerimin iyi gitmediğini ve başaramayacağımı düşündüm ve bir yandan da ailemin geçim sıkıntısından dolayı onlara da boşa zorluk çıkarmak istemedim ve utana sıkıla aileme okulu bırakacağımı ve ticarete atılmak istediğimi açıkladım. Bu duruma ailem çok üzüldü fakat ben başaracağıma inandığım işi yapmak isteyerek direk okulumu bırakıp kurumsal firmalarda mağazada çalışmaya başladım. 3 ayda 1 firma değiştirip her firmadan bilgi ve deneyim kazandım en sonunda küçük bir dükkan buldum, çalışarak kazandığım tüm paramı buraya yatırdım ve hayaller başladı her geçen gün çevre edindim mutluluğum arttı satışlarım yükseldi. Bunun sonrasında her şey kurduğum sistem üzerine daha da iyiye gitmeye başladı. İnstagramdan reklam verip satış yapmaya başladım o gün hiç beklemediğim şekilde 20 kargo ile güne başladım. Şimdi ise yaklaşık olarak 50 ye yakın çalışanım mevcut ve 1500 ile 2000 arasında günlük kargo satışımız oluyor. Bir işi yapabileceğinizi inanıyorsanız asla pes etmeyin.”

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