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  4. Gece yarısı flaş transfer! Resmen açıklandı

Gece yarısı flaş transfer! Resmen açıklandı

ALMANYA HABERLERİ  | 16.01.2020 08:32 | Son Güncelleme

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Barcelona'dan Fransız oyuncu Jean-Clair Todibo’yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Todibo’nun 2019-2020 sezonun ikinci yarısında kiralanması konusunda İspanyol ekibiyle anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

AVRUPA'NIN EN İYİ GENÇ SAVUNMACILARI ARASINDA

Schalke 04’ün teknik direktörü David Wagner, Todibo’nun şu an Avrupa’nın en iyi genç savunma oyuncuları arasında yer aldığını belirtti. Benjamin Stambouli’nin sakatlığının beklenilenden daha uzun sürdüğüne işaret eden Wagner, bundan dolayı bir savunma oyuncusu daha aldıklarını kaydetti. Wagner, genç oyuncunun orta sahada da görev yapabileceğini aktardı.

Fransa'nın Toulouse ekibinden 2019 yılının ocak ayında Barcelona’ya transfer olan genç futbolcu, La Liga’da 4, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 1 maçta forma giydi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
schalke 04 barcelona Jean Clair Todibo Bundesliga

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