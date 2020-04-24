Schalke 04 Ozan Kabak'ın bonservis bedelini belirledi!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'la ilgili flaş bir iddia gündeme taşındı. Bild'de yer alan habere göre Schalke, koronavirüs salgının olumsuz etkilerinden kurtulmak için sakatlıktan dönen genç stoperi satabilir.

45 MİLYON EURO'YA YAKIN BİR TEKLİF GELİRSE SATILACAK

Bild, milli defans oyuncusunun sözleşmesinde 2021'den itibaren yaklaşık 45 milyon Euro'luk bir çıkış opsiyonunun bulunduğunu açıklarken, Schalke'nin bu yaz belirtilen rakama yakın bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmayı planladığı kaydedildi. Ozan Kabak eğer 45 milyon euroluk bir bedele satılırsa, şu ana kadar bir Türk futbolcuya ödenen en büyük rakam olarak tarihe geçecek.

