Schneider Electric, AVEVA, Lenovo ve Stratus ile stratejik iş ortaklıklarını büyütüyor

İSTANBUL (AA) – Schneider Electric, AVEVA ile geliştirilen, Lenovo ve Stratus çözümlerinin de dahil olduğu yeni endüstriyel edge referans tasarımları, Schneider Electric’in Yerel Edge Konfigüratörü kapsamında mevcut ve isteğe göre özelleştirilebilecek.

Schneider Electric, yaptığı yazılı açıklamada, IT ve OT'nin yakınsamasını ele almak üzere lider teknoloji şirketleriyle iş ortaklıklarını büyüttüklerini duyurdu.

AVEVA ile birlikte geliştirilen yeni referans tasarımları, sistem entegratörleri için bir öğrenme yöntemi olan Lenovo ve Stratus’tan entegre çözümler ve Schneider Electric Exchange kapsamındaki fırsatları öğrenmek ve paylaşmak için iş birliğine dayalı bir çevrimiçi topluluk.

Schneider Electric'in bu endüstriyel edge programları, sistem entegratörlerine değerlerini son kullanıcıya kadar genişletme ve böylece müşterilerin endüstriyel dijital dönüşümlerini sağlama olanağı veriyor.

Bu yeni tasarımlar, endüstriyel edge başarısında temel bir faktör. World Wide Technology, sevkiyat öncesi teknoloji platformlarını ve cihazlarını önceden konfigüre etme becerisinin dağıtım hızını yükselttiğini, saha mühendisliği maliyetlerini yüzde 25-40 oranında azaltabildiğini, sipariş işleme hızını yüzde 20 artırabildiğini ve bakım maliyetlerini yüzde 7 azaltabildiğini belirtiyor.