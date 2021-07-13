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Schneider Electric dünyanın ilk sürdürülebilir lityum madencilik güç çözümünü başlatıyor

13.07.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni çözüm, maden başına yılda yüzde 20 veya 18 bin 500 ton karbondioksit emisyonu azaltımı sunarken, yerel şebeke dışı dizelden üretilen güçten geçiş yapıldığında enerji maliyetini yüzde 40 azaltıyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric ile Wartsila, dünyanın ilk sürdürülebilir lityum madencilik güç çözümünü başlatıyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, iki şirket, dünyanın en uzak lityum madenleri için sürdürülebilir, kesintisiz bir güç çözümü oluşturmak üzere iş birliği yaptı.

Bütünsel amaca yönelik güç sistemi, dünyanın her yerinden maden operatörlerinin kullanımına sunulan özelleştirilmiş güç kaynağı danışmanlığı ve tasarımı, güç altyapısı kurulumu, ekipman teslimatı, montaj, dijital mikro şebeke işletimi ve devreye alma işlemlerini içeriyor.

Schneider Electric ve Wartsila tarafından 20 yılı aşkın bir süreyi kapsayan iş birliği içinde geliştirilen çözüm, 200'den fazla projeyi kapsıyor ve enerjinin verimli dağıtımı ile kullanımını optimum hale getiriyor.

Madencilik sektörüne minimum çevresel ayak iziyle üst düzeyde uygun maliyetli bir güç çözümü sağlamak için mikro şebekeler, termik enerji üretimi, enerji depolama ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları bir araya getiriliyor ve bunlardan yararlanılıyor. Pilot projeler temel alındığında tipik sonuçlar şunları kapsıyor:

Yeni çözüm, maden başına yılda yüzde 20 veya 18 bin 500 ton karbondioksit (CO2) emisyonu azaltımı sunuyor. Yerel şebeke dışı dizelden üretilen güçten geçiş yapıldığında enerji maliyeti yüzde 40 azalıyor.

Projenin tasarım konsepti, madenin üretken hale getirmek için tam olarak doğru seviyede güç sağlarken madenin yaşam döngüsünü de uzatıyor. Sonuç olarak, bir madenin üretim hedeflerine ulaşması için işletme maliyetleri azalıyor ve güç kullanımı optimum hale getiriliyor.

- "Çözümün getirdiği faydalar lityum madenciliğinin çok ötesine geçiyor"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Schneider Electric Madencilik, Mineraller ve Metaller Segmenti Başkan Yardımcısı ve Bölgesel Segment Lideri Vivek Kapoor, çözümün getirdiği faydaların lityum madenciliğinin çok ötesine geçtiğini bildirdi.

Proje sayesinde maden operatörlerinin tesislerinin çevreye etkisini azaltmalarına ve üretim maliyetlerini düşürmelerine olanak sağlanacağını kaydeden Kapoor, "Küresel mineral, metal ve maden operatörlerinin operasyonlarını hızlı bir şekilde karbonsuzlaştırmaları ve yüzde 100 yenilenebilir olma yolunda ilerlemeleri gerekiyor. Bu çözüm, bu güçlüklere yanıt vererek daha önce şeffaf olmayan operasyonlara şeffaflık ve verimlilik getiriyor." açıklamasında bulundu.

Wartsila Energy Stratejik Ortaklık Direktörü Jean Nabb ise iki şirketin güçlü yönlerini ve deneyimlerini temel alan bir çözüm tasarladıklarını bildirdi.

Nabb, "Bu çözüm, sadece güvenilir bir enerji tedarikini güvence altına almakla kalmayacak, aynı zamanda daha verimli madencilik operasyonlarıyla ekonomik ve çevresel faydalar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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