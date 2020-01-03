Schneider Electric, ilk sıvı soğutmalı entegre IT kabinini sektöre sundu

İSTANBUL (AA)- Schneider Electric, Avnet ve Iceotope ile birlikte sektörün ilk ticari şasi bazlı ve batırmalı sıvı soğutmasına sahip entegre kabinini geliştirdiklerini duyurdu.

Schneider Electric’ten yapılan açıklamaya göre, yoğun işlemli uygulamalar için optimize edilen çözüm, enerji verimliliğini artırmak için yüksek güçlü bir GPU sunucusuyla Iceotope’un sıvı soğutma teknolojisini bir araya getiriyor.

Avnet, veri merkezlerine veya Edge bilişim ortamlarına sade dağıtım yapmak için sıvı soğutmalı sunucuyla Schneider Electric’in NetShelter sıvı soğutmalı kabin sistemini entegre ediyor. Yeni nesil veri merkezi yönetimi yazılımı EcoStruxure IT Expert ve dijital servis EcoStruxure Asset Advisor ile birlikte sağlanan bu çözüm sayesinde, sistem EcoStruxure'a uyumlu ve hazır hale geliyor.

Türünün ilk örneği olan sıvı soğutmalı çözüm, yüksek işlem ihtiyacının daha fazla enerji kullanımı gerektirdiği büyük veri analitikleri, yapay zeka ve makine öğrenimi algoritma eğitimi geliştirmesi gibi uygulamalar için ideal. Son dönemde Gartner gibi kurumlar da bu konuda oldukça ilgi çeken raporlar yayınladılar. Gartner’a göre sıvı soğutma takip edilmesi gereken bir teknoloji.