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Schneider Electric Manisa Fabrika’ya sürdürülebilirlik çalışmaları için Gold Level Sertifikası verildi

16.08.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Fabrika’da düzenlenen etkinlikler arasında organik tarım, solucan gübresi yetiştiriciliği, kuş ve arı çeken bitkileri artırma çalışmaları ve alternatif yaşam kulübü etkinlikleri dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric'in Manisa’da bulunan fabrikası, üretim, lojistik ve tüm diğer iş süreçlerinde hayata geçirdiği enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğe dönük çalışmalar sayesinde Gold Level sertifikası aldı.

Schneider Electric açıklamasına göre, Manisa Fabrika’nın bu süreçte ele aldığı “Sıfır Karbon” yaklaşımı, öncelikli adımlardan biri oldu.

Taşımacılık ve fabrika faaliyetlerinde karbon salımını azaltmak üzere hayata geçirilen projelerin yanı sıra, “Atık Yönetimi” konusundaki çalışmalar da Manisa Fabrika’nın başarısında pay sahibi oldu. Sürdürülebilir paketleme metodları ve tek kullanımlık plastiğin yasaklanması gibi kararlar da önemli bir etki yarattı.

Sürdürülebilirlik kültürünün yaygınlaştırılması için Manisa Fabrika’da düzenlenen etkinlikler arasında organik tarım, solucan gübresi yetiştiriciliği, kuş ve arı çeken bitkileri artırma çalışmaları ve alternatif yaşam kulübü etkinlikleri dikkati çekiyor.

Sıfır karbon hedefine ulaşabilmek için Manisa Fabrika’da hayata geçirilen çalışmalardan birini, doğal gaz kullanan tüm ekipmanların elektrikli model ile değiştirilmesi oluşturuyor. Elektrik ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayabilecek güneş paneli projesi de sürdürülebilirlik çalışmaları arasında önemli bir yere sahip.

Nakliye esnasında oluşan karbon salımının azaltılması için; karbon salımının ölçülmesi, kara yolu taşımacılığında akıllı raf sistemlerinin kullanılması ve hava yolu taşımacılığının azaltılması gibi uygulamalar da bu kapsamda örnek gösterilebilir. Manisa Fabrika’daki enerji izleme altyapısı, Ecostruxure uygulamaları ve connected product altyapısı kullanılarak donatılmış durumda.

Tüm bu çalışmalar sayesinde Manisa Fabrika’nın 2022 yılının ilk 6 ayındaki verimliliği, 2020 yılına göre yüzde 12 daha fazla gerçekleşti. 3.025.809 kwh yerine 2.661.210 kwh tüketim gerçekleştirerek, Manisa Fabrika 2022’nin ilk 6 ayında 364.599 kwh tasarruf etmiş oldu.

- Avrupa’nın ilk akıllı fabrikası seçilmişti

Enerjisinin bir kısmını güneş panellerinden sağlayan Schneider Electric Manisa Fabrika, akıllı fabrika olma koşullarını en iyi şekilde yerine getirerek, hem ürün hem de ekipman aktivitesi bazında geçen sene Avrupa'daki ETO (Engineering to order) klasmanında ilk ve tek Akıllı Fabrika seçildi.

Manisa Fabrika; aşırı esnek, kendi kendini uyarlayan bir üretim yeteneği yaratmak amacıyla modern teknolojileri farklı kombinasyonlarla uygulayarak daha verimli bir üretim sağlıyor. Manisa Fabrika, ayrıca, “Sıfır Atık” uygulamaları kapsamında yaptığı çalışmalarla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İl Müdürlüğü tarafından verilen Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi'ni de almaya hak kazanmıştı.

2021 yılında dünyanın en sürdürülebilir şirketi seçilen Schneider Electric, 2025 yılına kadar kendi operasyonlarında karbon nötr olma taahhüdünde bulundu. Corporate Knights tarafından dünyanın en sürdürülebilir şirketi seçilen Schneider Electric, endüstri sektörüne sunduğu dijital çözümlerle müşterilerinin yılda ortalama 100 milyon ton karbondan tasarruf sağlayacaklarını taahhüt etti. Bu sayede Schneider Electric müşterileri enerjilerini 4 kat daha verimli kullanabilecekler.

Schneider Electric’in Manisa Fabrika’da da uyguladığı EcoStruxure çözümü, uçtan uca dijital çözümlerle enerji harcamalarını gerçek zamanlı olarak takip ediyor ve yüzde 20’ye varan enerji tasarrufu sağlıyor.

Schneider Electric EcoStruxure mimarisi sayesinde karbon oranlarını düşürerek, taahhütlerini yerine getirme yolunda önemli adımlar atıyor ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı amaçlıyor.

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