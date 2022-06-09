Schneider Electric, metaversedeki ilk İnovasyon Merkezi'ni açtı

İSTANBUL (AA) - Yenilikçi projelerine bir yenisini ekleyen Schneider Electric, iki büyük metaverseyi kapsayan İnovasyon Merkezi projesini hayata geçirmeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetiminin dijital dönüşümü ve otomasyon konularında önde gelen şirketlerden Schneider Electric, son dönemin merak uyandırıcı konularından biri olan metaverse özel projesini hayata geçirdi.

Küresel anlamda dikkati çeken metaverselerden ikisi olarak kabul edilen Decentraland ile Spatial'da İnovasyon Merkezi ile yer almaya başlayan Schneider Electric, enerjinin büyülü dünyasını siber uzaya taşıyor.

Schneider Electric tarafından geçen hafta gerçekleştirilen özel etkinlikte, iç ve dış paydaşlarından 100'ün üzerinde çalışana metaverse deneyimi yaşatılarak proje başarıyla hayata geçirildi.

Metaverse İnovasyon Merkezi'nin tasarımında demo masalarını ve elektrikli şarj istasyonlarını öne çıkaran Schneider Electric, kontrol merkezi bölümünde sanal ziyaretçilerine enerji dünyasını farklı bir yönüyle anlatıyor.

- Schneider ürünlerini 3D incelemek mümkün

Metaverse platformlarındaki İnovasyon Merkezi'ni ziyaret eden gezginler, pek çok Schneider Electric ürününü ayrıntılı biçimde, üç boyutlu olarak yakından inceleyerek tanıyabilecek.

Decentraland ve Spatial'daki Schneider Electric İnovasyon Merkezi'nde ziyaretçiler, VR gözlükleriyle en üst seviyede deneyim elde edebiliyor.

İlk olarak Decentraland'de merkeze yakın bir konum olan -26,-7 lokasyonunda açılan İnovasyon Merkezi "https://play.decentraland.org/?position=-27%2C-8&realm=dg&island=I2fom" adresinden ziyaret edilebiliyor.

