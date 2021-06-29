Schneider Electric, "Power Quality Summit"e altın sponsor oldu

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Türkiye'nin güç kalitesi odaklı etkinliklerinden Power Quality Summit'te altın sponsor olarak yer aldı.

Şirket açıklamasına göre, alanında uzman birçok firma ve konuşmacının katıldığı Power Quality Summit'te, kompanzasyon, harmonikler, enerji verimliliği ve güç kalitesine dair ürün ve çözümler masaya yatırıldı.

Power Quality Summit'te, Schneider Electric adına Schneider Electric Güç Çözümleri Satış Lideri Serkan Pamay ve Schneider Electric Güç Çözümleri Ürün Müdürü Tuğrul Uysal konuşmacı olarak yer aldı.

Schneider Electric'in öncelikleri arasında yer alan ve enerji karışımının içerisinde elektriğin oranının yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarılması gerektiği argümanını destekleyen, son yıllarda dünyada elektrik enerjisine olan talebin artmış olması, yük karakteristiklerindeki değişim ile güneş ve rüzgar enerji üretim tesisleri gibi yenilebilir enerji kaynaklarının elektrik şebekelerine nüfuz etmesi, elektrik güç kalitesi kavramının önemini ortaya koydu.

- Güç kalitesi problemleri

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Güç Çözümleri Ürün Müdürü Tuğrul Uysal, şebekelerde en çok karşılaşılan güç kalitesi problemlerinin başında gerilim düşümü/yükselmeleri ile harmoniklerin geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlarla beraber elektrik şebekelerinde değişken reaktif güç akışından kaynaklanan düşük gerilim, aşırı gerilim, gerilim dalgalanması (fliker) ile hatların dengesiz yüklenilmesi sebebiyle ortaya çıkan gerilim ve akım dengesizliği olayları da sıklıkla görülen güç kalitesi problemleridir.

Harmonikler ve reaktif güç oranından kaynaklanan güç kalitesi problemlerinin kompanzasyon panolarına zarar vermesini önlemek için pasif filtreler ve bu problemleri tamamen yok etmek için güç elektroniği tabanlı aktif kompanzasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Pasif filtreler, yüksek güçlü reaktif güç ve harmoniklerin kompanzasyon panosuna zarar vermesini önlemek için düşük maliyetli bir çözümdür. Fakat, harmonikleri yok etmez ve şebeke ile rezonans oluşturma riski bulunmaktadır. Schneider Electric olarak aktif harmonik filtreleme ürünümüz AccuSine PCS+ ile harmonik eliminasyonu, güç faktörü düzeltme ve yük dengeleme sağlayarak elektrik ağlarını stabilize eden esnek, yüksek performanslı, uygun maliyetli bir güç kalitesi çözümü sunarak bu riski en düşük seviyeye indiriyoruz."

Schneider Electric Güç Çözümleri Satış Lideri Serkan Pamay da yenilenebilir enerji sistemleri kullanımının artmasıyla beraber, elektrik üretim altyapısının dağıtık bir yapı haline geldiğini aktararak, "Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji üretim sistemlerinin değişken üretim karakteristiği, dağıtık üretim yapısının getirdiği karmaşıklık ile birleşince elektrik şebekelerindeki yük akışı daha öngörülemez bir hal almaktadır. Bu durum, merkezi üretim yapısına göre şekillenmiş olan iletim ve dağıtım şebekelerinde çeşitli güç kalitesi problemlerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Schneider Electric EcoStruxure çatısı altında yer alan EcoStruxure Facility Expert, EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation ve EcoStruxure Power Advisor ürünlerimizle güç kalitesinin izlenmesi, ölçümlenmesi ve olası sorunlarda müdahale edilmesi konusunda müşterilerimize etkili çözümler sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

