Schneider Electric, Siber Güvenlik Teknoloji Anlaşması'nı imzaladı

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, giderek daha dijital hale gelen bir dünyada online platformların güvenliğini, istikrarını ve esnekliğini güçlendirmek üzere dünyanın en büyük ortaklığı olan Siber Güvenlik Teknoloji Anlaşması’nı imzalayan kurumlar arasına katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde öne çıkan Schneider Electric, siber güvenlik ekosistemini geliştirmek ve dijital ekonomiyi siber saldırılara karşı savunmak için geliştirilen Siber Güvenlik Teknoloji Anlaşması’nın (Cybersecurity Tech Accord) imzacıları arasında yerini aldı.

144 global şirket arasındaki açık bir taahhüt olan söz konusu anlaşma, sivil kişileri siber arenada korumak, güçlendirmek ve siber alanın güvenliğini, istikrarını, esnekliğini artırmak için geliştirildi.

100'den fazla ülkede faaliyet gösteren Schneider Electric, anlaşmanın temel ilkelerini destekleyeceklerini duyururken siber güvenlik riskleriyle ve zorluklarıyla yüzleşmek için hükümetler, müşteriler ve iş ortaklarıyla yakın çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini aktardı.